Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Temmuzda Yüzde 0,3 Arttı

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz'da aylık %0,3, yıllık %1,8 arttı; AB'de aylık %0,2 yükseliş kaydedildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:20
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Verilere göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 artış gösterdi. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 1,7 artış yönündeydi.

AB genelinde sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.

Ülke bazında Temmuz'da aylık en fazla artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,1 ile Macaristan ve Slovenya'da gözlendi. Aylık bazda en büyük düşüşler ise yüzde 5,5 ile Estonya'da, yüzde 4,7 ile Malta'da ve yüzde 3,9 ile İsveç'te gerçekleşti.

Yıllık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 9,8 ile Letonya'da, yüzde 8,1 ile İrlanda'da ve yüzde 4,1 ile İsveç'te ölçüldü. Yıllık en büyük düşüşler yüzde 8,3 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,6 ile Slovakya'da kaydedildi.

