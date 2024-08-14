Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretiminde Düşüş

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Haziranda Düşüş Gördü
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında gerileyerek dikkat çekti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), haziran ayına ait mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Üretim Verileri Analizi
Yapılan açıklamalara göre, haziran ayında sanayi üretimi, mayıs ayına göre %0,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre de %3,9 azalma yaşandı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin aylık %0,4 artış göstereceği, yıllık bazda ise %2,9 azalma bekleniyordu. Ancak açıklanan veriler, bu beklentilerin altında kaldı.
AB Ülkelerinin Performansı
Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %3,2 azalma kaydedildi.
Ülkeler Arası Farklılıklar:
- İrlanda: %7,8 düşüş ile en fazla etkilen ülkelerden biri.
- Belçika: %6,5 azalma.
- Hırvatistan ve Portekiz: %3,7 düşüş.
- Romanya: %4 ile en büyük artışı gösterdi.
- Finlandiya: %3,6 artış.
- Slovakya: %2,1 artış kaydedildi.
Yıllık Düşüşler ve Artışlar
Yıllık bazda, sanayi üretiminde en çok düşüşler İrlanda (%17,4), Hırvatistan (%8,3) ve Letonya (%5,5) gibi ülkelerde görüldü. En yüksek yıllık artış ise Yunanistan (%9,5), Güney Kıbrıs (%8,8) ve Malta (%6,3) gibi ülkelerde tespit edildi.