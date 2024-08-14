Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretiminde Düşüş

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Haziranda Düşüş Gördü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında gerileyerek dikkat çekti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), haziran ayına ait mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Üretim Verileri Analizi

Yapılan açıklamalara göre, haziran ayında sanayi üretimi, mayıs ayına göre %0,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre de %3,9 azalma yaşandı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin aylık %0,4 artış göstereceği, yıllık bazda ise %2,9 azalma bekleniyordu. Ancak açıklanan veriler, bu beklentilerin altında kaldı.

AB Ülkelerinin Performansı

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %3,2 azalma kaydedildi.

Ülkeler Arası Farklılıklar:

İrlanda : %7,8 düşüş ile en fazla etkilen ülkelerden biri.

: %7,8 düşüş ile en fazla etkilen ülkelerden biri. Belçika : %6,5 azalma.

: %6,5 azalma. Hırvatistan ve Portekiz : %3,7 düşüş.

: %3,7 düşüş. Romanya : %4 ile en büyük artışı gösterdi.

: %4 ile en büyük artışı gösterdi. Finlandiya : %3,6 artış.

: %3,6 artış. Slovakya: %2,1 artış kaydedildi.

Yıllık Düşüşler ve Artışlar

Yıllık bazda, sanayi üretiminde en çok düşüşler İrlanda (%17,4), Hırvatistan (%8,3) ve Letonya (%5,5) gibi ülkelerde görüldü. En yüksek yıllık artış ise Yunanistan (%9,5), Güney Kıbrıs (%8,8) ve Malta (%6,3) gibi ülkelerde tespit edildi.