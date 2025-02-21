Avro Bölgesi'nde Şubat Ayında İmalat Faaliyetleri Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayisinde Canlanma

Avro Bölgesi'nde şubat ayında imalat sanayisi şirketlerinin faaliyetlerinde bir miktar canlanma yaşandı. S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bu bölgenin şubat ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini duyurdu.

PMI Verilerinin Analizi

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocak ayında 50,2 olan bileşik PMI, şubatta aynı seviyede kalarak istikrar gösterdi. Ancak imalat sanayi PMI ise ocak ayında 46,6 iken, şubatta 47,3 seviyesine yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,3'ten 50,7'ye düşüş gösterdi.

Önemli PMI Seviyeleri

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor. Bu bağlamda, veriler Avro Bölgesi'nde özel sektör şirket faaliyetlerinin şubatta bir miktar arttığını gösteriyor.