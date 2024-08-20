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Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Artış Gösterdi

Temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6'ya yükseldi. Çekirdek enflasyonda ise farklı bir tablo var.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:29
Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Yüzde 2,6'ya Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin temmuz ayına ait nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Veriler Ne Diyor?

Veriler, haziran ayında %2,5 olan yıllık enflasyonun temmuzda %2,6'a çıktığını gösteriyor. Temmuz ayında TÜFE’de aylık bazda ise %0 değişiklik görüldü.

Piyasa analistlerinin beklentisi, temmuz ayında yıllık enflasyon oranının %2,6, aylık enflasyon oranının ise %0 olması yönündeydi. Açıklanan veriler, bu beklentilere tam olarak uygunluk göstermiş oldu.

Çekirdek Enflasyon Verileri

Avro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon, temmuzda yıllık bazda %2,9 ve aylık bazda %eksi 0,2 olarak ölçüldü. Avrupa Birliği'nde ise haziran ayındaki enflasyonun %2,6'dan temmuzda %2,8'e yükseldiği tespit edildi. AB'de temmuz ayı için TÜFE, aylık bazda %0,1 olarak belirlenmiştir.

Ana Bileşenler ve Ülkeler

Avro Bölgesi'nde enflasyonun en yüksek bileşeni, hizmetler alanında %1,82 ile kaydedildi. Hizmetleri, gıda, alkol ve tütün ürünleri %0,45, enerji dışı sanayi ürünleri %0,19 ve enerji ürünleri %0,12 ile takip etti.

AB düzeyinde temmuz ayında enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler ise: Romanya %5,8, Belçika %5,4 ve Macaristan %4,1 şeklinde sıralandı.

Temmuz ayı enflasyonu, Almanya'da %2,6, Fransa'da %2,7, İtalya'da %1,6 ve İspanya'da %2,9 seviyelerinde belirlendi.

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