Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatlarında Dikkat Çekici Artış

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında aylık bazda %0,5 oranında bir artış kaydetti. Bu artış, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilerle belgelendi.

AB Ülkelerindeki Değişim

Verilere göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde ÜFE, haziran ayında bir önceki aya oranla %0,5 artarken, 2023 yılının aynı dönemine göre %3,1 oranında bir düşüş gösterdi. Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, aylık bazda %0,5 artmasına rağmen, yıllık bazda %3,2 oranında bir gerileme yaşandı.

Piyasa Beklentileri ve Sonuçlar

Piyasa analistleri, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık olarak %0,1 artacağını ve yıllık olarak %3,3 azalacağını öngörüyordu. Ancak, aylık artışın bu beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.

ÜFE Artış Oranları Ülkeler Bazında

AB ülkeleri arasında, haziran ayında ÜFE artış oranları şöyleydi:

Estonya: %2,2

İspanya ve Romanya: %1,9

Yunanistan: %1,8

Buna karşın, haziranda ÜFE'nin en fazla düşüş gösterdiği ülkeler arasında Bulgaristan %1, Çekya, Fransa ve Finlandiya %0,3 azalma gösterdi.

Yıllık ÜFE Değişiklikleri

Yıllık bazda değişim verileri ise dikkat çekiyor. Lüksemburg'da %19,1, Portekiz'de %2,4 ve Çekya'da %1 artış gözlemlenirken, Slovakya'da %19, Fransa'da %6 ve Polonya'da %5,7 oranında düşüş yaşandı.