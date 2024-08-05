Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Yükseldi

Haziran ayında Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, Eurostat verilerine göre aylık bazda %0,5 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:37
Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatlarında Dikkat Çekici Artış

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında aylık bazda %0,5 oranında bir artış kaydetti. Bu artış, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilerle belgelendi.

AB Ülkelerindeki Değişim

Verilere göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde ÜFE, haziran ayında bir önceki aya oranla %0,5 artarken, 2023 yılının aynı dönemine göre %3,1 oranında bir düşüş gösterdi. Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, aylık bazda %0,5 artmasına rağmen, yıllık bazda %3,2 oranında bir gerileme yaşandı.

Piyasa Beklentileri ve Sonuçlar

Piyasa analistleri, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık olarak %0,1 artacağını ve yıllık olarak %3,3 azalacağını öngörüyordu. Ancak, aylık artışın bu beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.

ÜFE Artış Oranları Ülkeler Bazında

AB ülkeleri arasında, haziran ayında ÜFE artış oranları şöyleydi:

  • Estonya: %2,2
  • İspanya ve Romanya: %1,9
  • Yunanistan: %1,8

Buna karşın, haziranda ÜFE'nin en fazla düşüş gösterdiği ülkeler arasında Bulgaristan %1, Çekya, Fransa ve Finlandiya %0,3 azalma gösterdi.

Yıllık ÜFE Değişiklikleri

Yıllık bazda değişim verileri ise dikkat çekiyor. Lüksemburg'da %19,1, Portekiz'de %2,4 ve Çekya'da %1 artış gözlemlenirken, Slovakya'da %19, Fransa'da %6 ve Polonya'da %5,7 oranında düşüş yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!