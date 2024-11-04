Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Kasım Ayında İkinci Kez Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

Avro Bölgesi'nde, yatırımcı güveni kasım ayında art arda ikinci ayda da yükseliş göstererek, yatırımcılar arasında daha olumlu bir bekleyişin işareti oldu.

Güven Endeksi Verileri

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix tarafından açıklanan verilere göre, Genel Yatırımcı Güven Endeksi, Ekim ayında eksi 13,8 puan seviyesindeyken, Kasım ayında 1 puanlık artış ile eksi 12,8 puana yükseldi. Üç aylık bir düşüşün ardından, Ekim ve Kasım aylarında artış göstermesi dikkat çekti.

Gelecek Beklentileri ve Durum Değerlendirmesi

Mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerdeki iyimserlik, güven endeksinin yükselmesine katkı sağlarken, geleceğe dair beklentilerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yatırımcıların önümüzdeki 6 ay için beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi ise eksi 3,8 puanda sabit kaldı. Mevcut durum endeksi ise, Ekim ayındaki eksi 23,3 puandan, Kasım ayında 21,5 puana çıkış gösterdi.

Sentix Açıklamaları

Sentix'in yaptığı açıklamada, gelen veriler ışığında yatırımcı güveninde düşüş trendinin sona erdiği sonucunun çıkarılamayacağı vurgulandı ve “Geri dönüş farklı görünüyor.” ifadesine yer verildi.

Yatırımcı Anketi Detayları

Yatırımcı güveni anketi, 31 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında 1066 yatırımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Almanya'daki Durum

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi de, Kasım ayında 1,7 puanlık artışla eksi 29,8 puana ulaşmıştır. Endeksin art arda 3 aydır gerilemesinin ardından Ekim ve Kasım ayında yükselmesi dikkat çekmektedir.