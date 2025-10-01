Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde %2,2'ye yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde %2,2 olarak kaydedildi.

Ay bazında enflasyon eylülde %0,1 artış gösterdi. Ağustosta yıllık enflasyon %2,0 seviyesindeydi; piyasa beklentisi de eylülde yıllık bazda %2,2 olacağı yönündeydi.

Çekirdek enflasyon ve sektörler

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon yıllık bazda %2,3, aylık bazda ise %0,1 arttı.

Sektörler özelinde yıllık bazda en yüksek fiyat artışı %3,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Bunu %3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve %0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Ülke bazlı veriler

Enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da %2,4, Fransa'da %1,1, İtalya'da %1,8 ve İspanya'da %3 olarak kaydedildi.

ECB'nin hedefi

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede %2 enflasyonu hedefliyor.