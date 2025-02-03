Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Ocak'ta %2,5'e Yükseldi

Ocak Ayında Yükselen Enflasyon

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı ocak ayında %2,5 seviyesine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ait öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Yayımlanan verilere göre, aralık ayında %2,4 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta %2,5'e yükseldi. Ayrıca, TÜFE'nin aylık bazda %0,3 düşüş gösterdiği belirtildi.

Piyasa Beklentileri

Piyasalarda, yıllık enflasyonun ocakta %2,4 seviyesinde olacağı yönünde beklentiler bulunuyordu. Ocak ayı için çekirdek enflasyon ise %2,7 olarak kaydedildi.

Enflasyon Bileşenleri ve Ülkeler Arası Farklar

Enflasyonun önemli bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışının %3,9 ile hizmet sektöründe gerçekleştiği görüldü. Bunu %2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %1,8 ile enerji ürünleri ve %0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Ayrıca, ocak ayında Hırvatistan'da %5, Belçika'da %4,4 ve Slovakya’da %4,1 seviyelerinde enflasyon kaydedildi. İspanya'da %2,9, Almanya’da %2,8, Fransa'da %1,8 ve İtalya'da ise %1,7 yıllık enflasyon oranları açıklandı.

ECB'nin Hedefi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede %2 hedefine ulaşmasını amaçlıyor. Son dört aydır sürekli bir artış gösteren enflasyon, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik durumu yakından takip ettiriyor.