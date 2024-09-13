Avro Bölgesi'nin Sanayi Üretimi Temmuzda Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Düşüşte

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz 2023'te bir önceki aya göre %0,3 oranında geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Temmuz ayı için güncel sanayi üretim verilerini açıkladı.

Mevsimsellikten Arındırılmış Veriler

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Haziran ayına kıyasla %0,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2,2 azalma gösterdi. Piyasa analizleri, bu düşüşü %0,6 aylık ve %2,7 yıllık azalma şeklinde öngörmüştü.

Avrupa Birliği'ndeki Durum

Avrupa Birliği'nde ise Temmuz ayında sanayi üretimi, aylık %0,1 ve yıllık bazda %1,7 küçülme kaydetti. AB ülkeleri arasında en dikkat çekici düşüş, Malta'da %5,5, Estonya'da %4,8 ve Romanya'da %3,4 oldu.

Ülkeler Arası Üretim Farklılıkları

Öte yandan, sanayi üretiminde en büyük artışlar ise %9,2 ile İrlanda, %8 ile Hırvatistan ve %7,3 ile Belçika'da gerçekleşti. Yıllık bazda en büyük düşüşler ise %6,4 ile Macaristan, %5,8 ile Estonya ve %5,5 ile Almanya'da tespit edildi.

En fazla yıllık artış ise %19,8 ile Danimarka, %10,8 ile Yunanistan ve %6,4 ile Finlandiya'da görüldü.