Avro Bölgesi Temmuz Perakende Satışları Yükselişte

Avro Bölgesi Temmuz Verileri

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuz ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi için temmuz ayına ait perakende satış verilerini yayınladı.

AB’deki Durum

Yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği’nde perakende satışlar temmuzda, bir önceki aya göre %0,2; geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,4 oranında artış kaydetti.

Aylık ve Yıllık Değişim

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda %0,1 artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 oranında bir gerileme söz konusu oldu.

Ülkeler Arasındaki Farklar

Aylık bazda perakende satışlarda en büyük artış %2,9 ile Hırvatistan'da, %1,8 ile Avusturya ve Slovakya'da, %1,6 ile Slovenya'da gözlemlendi. Öte yandan, en büyük düşüş ise %2,1 ile Lüksemburg ve %1,8 ile Romanya'da yaşandı.

Yıllık Bazda Ülke Performansları

Yıllık bazda perakende satışlarda en büyük artış yine Lüksemburg’da %10,3, Hırvatistan’da %7,9 ve Bulgaristan’da %6,8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Belçika %4,4, Estonya %3,1 ve Finlandiya %2,1 oranında bir gerileme yaşadı.