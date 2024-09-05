Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avro Bölgesi Temmuz Perakende Satışları Yükselişte

Avro Bölgesi'nde temmuz ayı perakende satışları bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi, yıllık bazda ise bir düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:59
Avro Bölgesi Temmuz Perakende Satışları Yükselişte

Avro Bölgesi Temmuz Verileri

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuz ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi için temmuz ayına ait perakende satış verilerini yayınladı.

AB’deki Durum

Yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği’nde perakende satışlar temmuzda, bir önceki aya göre %0,2; geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,4 oranında artış kaydetti.

Aylık ve Yıllık Değişim

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda %0,1 artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 oranında bir gerileme söz konusu oldu.

Ülkeler Arasındaki Farklar

Aylık bazda perakende satışlarda en büyük artış %2,9 ile Hırvatistan'da, %1,8 ile Avusturya ve Slovakya'da, %1,6 ile Slovenya'da gözlemlendi. Öte yandan, en büyük düşüş ise %2,1 ile Lüksemburg ve %1,8 ile Romanya'da yaşandı.

Yıllık Bazda Ülke Performansları

Yıllık bazda perakende satışlarda en büyük artış yine Lüksemburg’da %10,3, Hırvatistan’da %7,9 ve Bulgaristan’da %6,8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Belçika %4,4, Estonya %3,1 ve Finlandiya %2,1 oranında bir gerileme yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi