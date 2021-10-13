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Avrupa Birliği ilk yeşil tahvil ihracatını yaptı !

Covid salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılar ile baş etmek için AB yeşil tahvim ihracatı yaptı. Detaylar haberimizde...

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:40
Avrupa Birliği ilk yeşil tahvil ihracatını yaptı !
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Covid salgını birçok ülkeye hem ekonomik hem de sosyal sorunlar getirdi. Bu sorunlar ile baş etmek, mücadele etmek amacıyla hazırlanan ev buna devam etmekte olan kurtarma programlarının finansmanlığını yapan AB ilk defa yeşil tahvim ihracatını yapmış bulunmakta. AB komisyonu tarafından yapılan açıklamada covid-19 salgını ile birlikte ekonomik sonuçlara karşı hazırlık yapmakta olan projenin ismi “ Yeni Nesil AB”. Bu proje kapsamında 750 milyar avro ile kurtarma projesi gerçekleştirilmek isteniyor. Bu kapsamda finansman strajisi çerçevesinde ilk yeşil tahviller ihraç edildiği AB Komisyonunca açıklanmış bulunmakta. Yapılan açıklama aktarılanlar, AB genelinde sadece yeşil ve sürdürülebilir yatırımları hazırlanması üzerine onbeş yıl vadeli olarak, oniki milyar avroluk tahvil ihraç edilmekle birlikte dünyada bugüne kadar en yüksek yeşil tahvil ihracının yapılmış olduğu açıklamalarında ifade ettiler. İlk yeşil tahville ilgili birçok açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu dünya üzerindeki en yüksek düzeydeki yeşil tahlil ihracatı olduğunu da önemle belirtti.

Yeşil tahvile olan talep miktarı çok fazla! Peki bu miktar ne kadar?


AB Komisyonunca sürdürülebilir enerji kaynakları ile yeşil yatırımlar maksadıyla hazırladığı yeşil tahvil için varolan talebin yüz otuz beş milyar avro olduğunu ilan ettiler ve  buna ek olarak ihraç miktarında on bir kat fazla gerçekleştirilmiş olduğunu belirttiler. Yapılmış olan bahsi geçen tahvil ihraç dışından getir oranını ise %0,453 olduğunu da yapılmış açıklamalarla birlikte görmekteyiz. Kovid salgınının sebep olduğu ve  son zamanlarda da artan ekonomik birçok sıkıntıyla beraber mücadele kapsamı içerisinde hazırlanan yeşil tahliller artık AB Komisyonu tarafınca ihraç olarak gerçekleştirildi. İlk defa bu kadar yüksek seviyede gerçekleştirilmiş olan yeşil tahlillere yapılan talep çok fazla olduğunu açıklanan miktarlar ile görmekteyiz.

Bahsi geçen ekonomiyi kurtarma programı nedir?

Salgın dönemi beraberinde gelen ekonomik kapsamdaki sonuçlar ile başa çıkmak için hazırlanmış olan kurtarma programları içerisinde AB üyeleri olan ülkelerin vermiş oldukları teminatlar ve cari fiyatların sekiz yüz milyar avroyu bulmuş olması ve hazırlanmış olan program için 2026 yılının sonuna dek sermayenin piyasalarından borç alacağını da AB Komisyonunca açıklanmış bulunmaktadır. AB Komisyonu sağlayacağı bahsi geçen kaynağın sadece AB üye ülkelerinin hazırlamış oldukları yatırım ve reform planlarının doğrultusunda yalnızca uygun koşulların sağlanması ile kredi ve hibe olarak verilebileceği belirtildi. Avrupa Birliği üyesi olarak geçen ülkeler hazırlanmış olan kurtarma programının kaynağını dijital dönüşüm ile iklim hedeflerine uygun olarak ve sadece bu biçimde yatırımlara dönüştürme amaçlı alabilmektedirler. Bu kapsam içerisinde AB üye ülkelerine toplam olarak  üç yüz altmış  milyar avro kredi, bu krediye ek olarak da 312,5 milyar avro hibe miktarında kurtarma programı için destekler verilecektir.


Son Güncelleme: 13.10.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupabirliğiYeşiltahvim
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