Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek

AB'den Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 4,2 milyar avro mali destek gönderdi. Bu yardım, AB Komisyonu tarafından, Ukrayna'nın 2027 yılına kadar alacağı toplam 50 milyar avroluk mali destek paketinin ilk parçası olarak kabul edilmektedir.

Mali Destek Açıklaması

AB Komisyonu, Ukrayna hükümetine yapılan bu 4,2 milyar avro tutarındaki ödemeyi duyurdu. Bu açıklamada, AB finansman fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya şimdiye kadar toplamda 12 milyar avro destek sağlandığı ifade edildi.

Fon Kullanım Kriterleri

Ukrayna'nın bu fondan faydalanabilmesi için belirli kriterleri karşıladığı belirtildi. Bu kriterler arasında mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji alanları yer alıyor.

Gelecekteki Destek

AB, Ukrayna’ya 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk bir finansman sağlayacağını duyurdu. Bu destek, Ukrayna'nın ekonomik istikrarını sağlamak ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır.