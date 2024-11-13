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Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileriyle Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD'nin yıl içindeki enflasyon verileriyle karışık bir tablo çizerken, önemli endekslerde dalgalanmalar gözlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:31
Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileriyle Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü ABD'de yıllık enflasyon rakamlarının Ekim ayında beklentilere paralel gelmesi sonrası karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 gerileyerek 501,59 puan oldu. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.216,83 puana düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 19.003,11 puandan kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 33.707,52 puana ulaşırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 8.030,33 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20:16 itibarıyla yüzde 0,49 değer kaybıyla 1,057 seviyesinden işlem gördü. Avronun, Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyebilecek olası ABD gümrük tarifeleri konusundaki endişeler nedeniyle dolar karşısında yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesine gerilediği dikkat çekti.

ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Analistler, Trump'ın ek gümrük vergisi politikasına dair belirsizliklerin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde gelecekteki faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemesine neden olabileceği ifade etmekte.

Bugün bazı şirket hisselerinde önemli hareketlilikler yaşandı. Alman enerji şirketi Siemens Energy, orta vadeli finansal hedeflerini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 18,95 oranında değer kazandı. Ayrıca, Just Eat Takeaway şirketi, ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara Wonder'a satmak üzere bir anlaşma yaptığını duyurmasının ardından hisselerinde yüzde 15,80 oranında artış sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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