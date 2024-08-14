Avrupa Borsaları Alım Eğilimi ile Açıldı

Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Bugün Avrupa borsaları, alış ağırlıklı bir başlangıç yaptı. Açılış sonrası görülen ilk verilerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,4 artışla 503,9 puan seviyesine ulaştı.

Ülkelerin Gösterge Endeksleri

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,5 değer kazanarak 17.890 puanda işlem görmekte. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,6 primle 8.280 puanın üzerine çıkarken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,6 yükseliş göstererek 32.200 puana geldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,7 artışla 7.330 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,2 değer kazanarak 10.750 puanda bulunuyor.

Parite ve Ekonomik Veriler

Avro/dolar paritesi şu anda %0,1 artışla 1,1000 seviyesindeki seyrine devam ediyor. Analistler, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odak noktası olacağını belirtiyorlar.

ECB'nin Faiz Politikasına Yönelik Beklentiler

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmakta. Ancak yıl sonuna kadar yapılacak toplam faiz indirimleri hakkında belirsizlik sürüyor.

ZEW Ekonomi Güven Endeksi Açıklandı

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumların geleceğe yönelik beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan endeks, ağustosta 17,9 puana düşerek önemli bir gerileme kaydetti. Almanya'da ise endeks temmuz ayındaki 41,8 puandan, ağustosta 19,2 puana indi.

İngiltere'de Enflasyon Artışı

Diğer yandan İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda %2,2'ye yükselerek bu yıl ilk kez artış gösterdi. Mayıs ve haziranda %2 olan yıllık enflasyon, bu ay %2,2 olarak ölçüldü.

Gelecek Veriler Üzerine Çıkarımlar

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verileri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği ifade ediliyor.