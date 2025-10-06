Avrupa Borsaları Almanya Hariç Düşüşle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 geriledi. Siyasi belirsizlik ve zayıf şirket sonuçları satışları tetikledi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:20
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 değer kaybederek 570,24 puana geriledi.

Piyasa kapanışı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 9.479,14 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 7.971,78 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 43.146,13 puanda kapandı. Almanya'da ise DAX 40 endeksi değişiklik göstermeyerek 24.378,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,247 düşüşle 1,171 seviyelerinden işlem gördü.

Siyasi gelişmeler ve şirket haberleri satışları tetikledi

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyirde, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa kaynaklı siyasi sarsıntı etkili oldu. François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrası 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesi piyasalarda belirsizlik yarattı.

Şirket haberleri de negatif etki yaptı. Çok uluslu ambalaj ve kağıt şirketi Mondi'nin üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının zayıf gelmesi sonrası hisseleri yüzde 15,9 değer kaybederken, Fransız bankaları Societe Generale ve Credit Agricole günü kayıpla kapattı. Ayrıca Fransa merkezli inşaat firması Compagnie de Saint-Gobain'in hisseleri yüzde 3,4 geriledi.

Analistler, hem siyasi belirsizliklerin hem de zayıf şirket sonuçlarının kısa vadeli satış baskısını artırdığını belirtiyor.

