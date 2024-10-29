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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci gününü düşüşle kapatarak yatırımcıları düşündürdü. Stoxx Europe 600 endeksi geriledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:04
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa Borsalarında Düşüş Trendi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü kayıpla tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,57 değer kaybıyla 517,99 puan seviyesine geriledi.

Ülkelerin Endeks Değişimleri

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,8 düşüşle 8.219,61 puan olurken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,61 azalışla 7.511,11 puan seviyesini gördü. Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,27 değer kaybederek 19.478,07 puan seviyesine indi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,26 gerileyerek 34.925,59 puan seviyesine düştü.

Para Piyasalarında Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla %0,09 düşerek 1,08 seviyesine indi. Stoxx Europe 600'de bankacılık ve madencilik dışında birçok sektör kayıplar yaşadı.

Altın Fiyatları ve Hava Yolu Şirketleri

Altın ons fiyatı, Orta Doğu'daki gerginliğin sürdüğü ve 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler nedeniyle ilk kez 2.770 dolar'ın üzerine çıkarak rekor kırdı. Ayrıca Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrek bilançosunda karının yıllık bazda %9 gerilediğini açıkladı ve bu durum Alman hava yolu şirketinin hisselerinde %5'e yakın bir düşüşe neden oldu.

Rekabet Anlaşmaları Üzerine İlerlemeler

Son olarak, Avrupa Birliği ve İngiltere, rekabet soruşturmalarında işbirliği yapmayı sağlayacak anlaşma müzakerelerini tamamladı.

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