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Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsalarında satış baskısı etkili, yatırımcılar temkinli bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:33
Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir ön planda. Açılışla birlikte Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,6 azalarak 515,1 puana geriledi.

Ülkeler Bazında Durum

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,5 düşüşle 19.389 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 gerileyerek 8.179 puana geldi. İtalya'da MIB 30 endeksi %0,8 kayıpla 35.650 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de %0,8 değer kaybederek 7.449 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,7 düşerek 11.716 puana ulaştı.

Yatırımcıların Temkinli Tutumu

Küresel piyasalarda, haftanın kalanında açıklanacak yoğun veri takvimine hazırlanan yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Özellikle bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verileri yakından takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın Gündemi

Avrupa borsalarında önceki gün negatif bir seyir görülürken, Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verileri gündemde. Enflasyon kaygıları yerini resesyon endişelerine bırakırken, büyüme verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) alacağı kararlarda ipuçları sağlayacağı düşünülüyor.

ECB Üyeleri ve Piyasa Beklentileri

ECB üyeleri, bankanın faiz indirim hızı hakkında sinyaller ararken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak zafer ilan etmenin erken olduğunu belirtti.

Kurumsal Veri Akışı

Dün açıklanan verilerle Almanya'da Tüketici Güven Endeksi eksi 21 puan olarak ölçüldü; ancak hane halkının gelir beklentileri daha iyimser olduğu için bu rakam kasım ayında 2,7 puan artarak eksi 18,3 puana yükseldi.

Kurumsal tarafta ise Lufthansa Grubu'nun üçüncü çeyrek bilançosunda, şirket karının yıllık %9 düştüğü belirtilirken, aldıkları hisselerde %5'e yakın bir gerileme yaşandı.

Takip Edilecek Veriler

Günün ilerleyen saatlerinde Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme verileri, ayrıca ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

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