Avrupa Borsaları ECB Kararı ve ABD Enflasyonu Sonrası Yükseldi

ECB'nin faizleri sabit bırakması ve ABD Ağustos enflasyon verileri sonrası Avrupa borsaları yükselişle kapandı; Stoxx Europe 600 ve ulusal endeksler pozitif seyretti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:30
Avrupa borsaları ECB kararı ve ABD enflasyonu sonrası yükselişle kapandı

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) nın üç temel politika faizini sabit bırakma kararının ve ABD'nin Ağustos enflasyon verilerinin ardından haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Piyasa kapanış verileri

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 555,33 puana çıktı. Ulusal piyasalar ise şu şekilde kapandı: FTSE 100 yüzde 0,78 artarak 9.297,58, DAX 40 yüzde 0,30 değer kazanarak 23.703,65, CAC 40 yüzde 0,80 yükselerek 7.823,52 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,89 artışla 42.432,642 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1,173 oldu.

ECB kararı ve analist değerlendirmeleri

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı. Analistler, Fransa'daki hükümet krizine işaret ederek yatırımcılar arasında Avro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisinin borcunun kontrolden çıktığına dair endişelerin sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, ECB'nin gelecek yıllarda enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın olmasını beklediğini anımsatarak, bunun "faiz indirimi döngüsünün" sona erdiğine dair işaretler verdiğini kaydetti.

ABD enflasyon verileri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Bu veriler de Avrupa piyasalarının seyrinde belirleyici oldu.

