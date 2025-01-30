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Avrupa Borsaları ECB'nin Faiz İndiriminden Güç Aldı

Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indiriminden destek alarak yükselişle kapandı. DAX ve FTSE 100 gibi endekslerde artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:45
Avrupa Borsaları ECB'nin Faiz İndiriminden Güç Aldı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirim kararının ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,86 artışla 538,84 puana ulaştı.

Detaylı verilere göre, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,41 değer kazanarak 21.727,2 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,16 artışla 36.429,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,04 yükselişle 8.646,88 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,88 artışla 7.941,64 puana çıktı.

Küresel Piyasalarda Fed Etkisi

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara acele etmeleri gerektiği yönündeki açıklamaları sonrasında yön arayışı sürüyor.

Bugün Avrupa'da gerçekleşen gelişmelerde, ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini %3'ten %2,75'e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini ise sırasıyla %2,90 ve %3,15'e indirdi.

Ekonomi Uzmanlarından Dikkat Çeken Açıklamalar

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." ifadelerini kullandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nin 2024 dördüncü çeyrek için GSYH öncü verilerini yayımladı. 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, GSYH'nin %0,1 artacağı yönündeydi.

Almanya ekonomisi ise 2024'ün son çeyreğinde beklenenin aksine daha fazla küçüldü.

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