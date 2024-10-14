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Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, çeşitli endekslerde artış göstererek haftanın ilk gününü başarılı bir şekilde kapattı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:00
Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Yükseleşle Kapatıldı

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları, genel olarak yükseliş trendi gösterdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,53'lük bir artışla 524,76 puana ulaştı.

Sektörel Performanslar

Teknoloji sektöründeki hisselerde %1,7'lik bir değer kazancı yaşanırken, seyahat hisseleri ise %0,8 oranında değer kaybetti.

Ulusal Endeksler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,47 artarak 8.292,66 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,69'luk bir artışla 19.508,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,32 artışla 7.602,06 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %1,09 artışla 34.680,55 puana ulaştı.

Piyasalardaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:51 itibarıyla %0,329 değer kaybederek 1,09 seviyesinden işlem gördü. Haftanın ilk gününde veri gündeminin sakin olması nedeniyle dikkatler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilmiş durumda.

Piyasalarda, ECB'nin üç temel politika faizinde 25 baz puan indirim yapacağına dair beklentiler bulunuyor.

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