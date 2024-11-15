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Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı: Stoxx Europe 600 %0,77 Geriledi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapatırken, Stoxx Europe 600 endeksi %0,77 düştü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:59
Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı: Stoxx Europe 600 %0,77 Geriledi

Avrupa Borsalarında Düşüş Hâkim

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle kapanış gerçekleştirdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,77 gerileyerek 503,12 puan oldu.

Medya şirketlerinin hisseleri, gün içindeki satışlarla ortalama %3'ün üzerinde değer kaybı yaşarken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini olumsuz etkiledi. Ayrıca sağlık şirketlerinin hisseleri de ortalama %2,9 düşüş gösterdi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,09 düşüşle 8.063,61 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,27 kayıpla 19.210,81 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,58 azalarak 7.269,63 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,48 düşüşle 34.191,99 puana indi.

Ekonomik Gelişmeler ve Hisse Piyasaları Üzerindeki Etkisi

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.42 itibarıyla %0,20 değer artışıyla 1,055 seviyesinden işlem gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin güçlü olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesinin gerekli olmadığına dikkat çekti.

İngiltere ekonomisi ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüme gösterdi. Şirket hisseleri arasında aşı üreticileri ve ilaç tedarikçilerinin hisseleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ilaçlara şüpheyle yaklaşan Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı adayı göstermesi ile baskı altında kaldı. Sartorius %6 değer kaybederken, ilaç ambalaj üreticileri Schott Pharma ve Gerresheimer hisseleri sırasıyla %5,3 ve %2,9 düştü.

Kennedy, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar ile Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımıyla bilinmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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