Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi: Stoxx Europe 600 555,53

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 555,53'e çıktı; Avro/dolar 1,173; Lufthansa 4 bin işçi planı duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:32
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Piyasa kapanış verileri

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 555,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 9.299,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 23.745,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 7.880,87 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 42.554,4 puana indi.

Para, ekonomik güven ve şirket haberleri

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,173 oldu.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.

Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

