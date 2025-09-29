Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi: Stoxx Europe 600 555,53

Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Piyasa kapanış verileri
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 555,53 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 9.299,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 23.745,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 7.880,87 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 42.554,4 puana indi.
Para, ekonomik güven ve şirket haberleri
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,173 oldu.
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.
Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.