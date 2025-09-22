Avrupa borsaları İtalya ve İngiltere hariç düştü — Stoxx Europe 600 geriledi

Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmeler ve Donald Trump'ın "H-1B" kısıtlamaları izlenirken Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 düşerek 553,4 puana geriledi; Porsche hisseleri sert düştü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:50
Avrupa borsaları İtalya ve İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Piyasa özeti

Avrupa borsaları, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "H-1B" vize kısıtlamalarını izlemeye devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 düşüşle 553,4 puana indi.

Banka hisseleri ortalama yüzde 0,9 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 2,02 değer kaybetti.

Bazı önemli endeksler ve parite

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 9.226,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazanarak 42.423,18 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 23.527,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 7.830,11 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1,179 seviyelerinde işlem görüyor.

Şirket haberleri

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porche hisseleri, şirketin 2025 karlılık tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7,19 değer kaybetti. Porsche'nin en büyük hissedarı olan Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 geriledi.

