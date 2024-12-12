Avrupa Borsaları Karışık Bir Gün Geçirdi

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz indirme kararının ardından işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 519,2 puana geriledi. Fransa'daki CAC 40 endeksi de yüzde 0,03 düşerek 7.420,94 puana indi.

Ülkelerin Endeks Performansı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 8.311,76 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artış göstererek 20.426,27 puana ulaştı. İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 yükselerek 34.857,37 puan seviyesine çıktı.

Avro/Dolar Paritesi ve Sektörel Performans

TSİ 20.44 itibarıyla avro/dolar paritesi, yüzde 0,02 artışla 1,05 seviyelerinden işlem gördü. Stoxx Europe 600'de yer alan madencilik sektörü hisseleri yüzde 1,7 düşerken, otomotiv sektörü ise yüzde 0,9 oranında bir yükseliş kaydetti.

ECB ve SNB'nin Faiz Kararları

Avrupa piyasaları, ECB'nin faiz kararına odaklanmıştı. ECB, yılın dördüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Ayrıca, İsviçre Merkez Bankası (SNB) da politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0,5 seviyesine çekti.