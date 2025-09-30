Avrupa Borsaları Karışık Seyirde: Stoxx, DAX ve FTSE Endeksleri Takipte

Avrupa borsaları, ABD'de olası federal hükümet kapanması endişesiyle karışık seyrediyor; ana endekslerde yatay ve sınırlı düşüşler öne çıkıyor.

Piyasa özeti

Avrupa borsalarında, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişeler ile karışık bir seyir izleniyor. Risk iştahındaki azalış piyasalarda sınırlı dalgalanmaya yol açtı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 555,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 23.745 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 9.292 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 42.533 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.334 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.864 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere GSYH verisi

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artarak beklentiler dahilinde; yıllık bazda ise yüzde 1,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının bazı önemli verilerin yayımlanmasını engelleyebileceği endişesiyle temkinli. Yatırımcılar, bu kapsamda cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisini de izliyor.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının piyasalarda takip edileceğini belirtiyor.

