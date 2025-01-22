Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: DAX Tüm Zamanların Zirvesinde

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,39 artarak 528,04 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 1,01 değer kazanarak 21.254,27 puana ulaştı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi, yüzde 0,86 artış göstererek 7.837,4 puana çıktı.

Diğer yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 8.545,13 puana geriledi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 düşerek 35.854,07 puana indi.

Bugün, avro/dolar paritesi de TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,04 seviyelerinden işlem gördü.

Buna ek olarak, Almanya'da DAX 40 endeksi, bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde ölçüldü.