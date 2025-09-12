Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık bir tabloyla tamamladı. Piyasada genel olarak yatay hareketler gözlenirken, bazı ulusal endeksler sınırlı artışlar kaydetti.

Kapanış verileri

Stoxx Europe 600, kapanışta %0,09 değer kaybederek 554,84 puan oldu.

Fransa - CAC 40 endeksi %0,02 artışla 7.825,24 puan seviyesinden kapandı.

İtalya - FTSE MIB 30 endeksi %0,32 değer kazanarak 42.566,41 puana yükseldi.

Almanya - DAX 40 endeksi %0,02 değer kaybıyla 23.698,165 puanda kapandı.

İngiltere piyasası ise %0,15 düşüşle 9.283,29 puandan günü tamamladı.

Döviz piyasası

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla %0,08 düşüşle 1,173 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar genelinde temkinli bir hava hakim olurken, yatırımcıların kısa vadeli risk iştahı ve makro beklentilere ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.