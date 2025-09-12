Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık tamamladı; Stoxx Europe 600 geriledi, bazı ulusal endeksler artıda kapandı. Avro/dolar 1,173 seviyesinde.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:55
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık bir tabloyla tamamladı. Piyasada genel olarak yatay hareketler gözlenirken, bazı ulusal endeksler sınırlı artışlar kaydetti.

Kapanış verileri

Stoxx Europe 600, kapanışta %0,09 değer kaybederek 554,84 puan oldu.

Fransa - CAC 40 endeksi %0,02 artışla 7.825,24 puan seviyesinden kapandı.

İtalya - FTSE MIB 30 endeksi %0,32 değer kazanarak 42.566,41 puana yükseldi.

Almanya - DAX 40 endeksi %0,02 değer kaybıyla 23.698,165 puanda kapandı.

İngiltere piyasası ise %0,15 düşüşle 9.283,29 puandan günü tamamladı.

Döviz piyasası

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla %0,08 düşüşle 1,173 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar genelinde temkinli bir hava hakim olurken, yatırımcıların kısa vadeli risk iştahı ve makro beklentilere ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

