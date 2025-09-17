Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık tamamladı; Stoxx Europe 600 ile CAC 40 ve FTSE MIB düştü, FTSE 100 ve DAX yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:45
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık kapattı

Avrupa piyasa seansında endeksler karışık bir görünüm sergiledi. Kapanışta öne çıkanlar arasında Stoxx Europe 600, Fransa'nın CAC 40'ı ve İtalya'nın FTSE MIB 30'u gerilerken, İngiltere'nin FTSE 100'ü ile Almanya'nın DAX 40'ı yükseliş kaydetti.

Borsa kapanış verileri

Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 düşerek 550,63 puana indi. CAC 40 %0,4 azalarak 7.786,98 puana geriledi. FTSE MIB 30 endeksi ise %1,29 düşüşle 41.954,98 puana geriledi.

FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 9.208,37 puana çıktı. DAX 40 ise %0,13 artışla 23.359,18 puana ulaştı.

Döviz ve enflasyon verileri

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,186 seviyesinde işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı. İngiltere'de ise yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Siyasi ve ticari gelişmeler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

DTÖ'nün yapay zeka öngörüsü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Roketsan TEKNOFEST'te Milyonlarla Buluşuyor: Roket Yarışması ve Yeni Sistemler
2
Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Altın yatırımcıları şokta
3
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi
4
Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef
5
11. Makine Halısı Tasarım Yarışması Gaziantep'te: Kazananlar ve Ödüller
6
Çin'de Ocak-Ağustos 2025: Bütçe Gelirleri yüzde 0,3, Harcamalar yüzde 3,1 — Açık 410 milyar dolar
7
Kacır: TEKNOFEST İstanbul Türk Gençliğini 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne Hazırlıyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa