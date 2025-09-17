Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık kapattı

Avrupa piyasa seansında endeksler karışık bir görünüm sergiledi. Kapanışta öne çıkanlar arasında Stoxx Europe 600, Fransa'nın CAC 40'ı ve İtalya'nın FTSE MIB 30'u gerilerken, İngiltere'nin FTSE 100'ü ile Almanya'nın DAX 40'ı yükseliş kaydetti.

Borsa kapanış verileri

Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 düşerek 550,63 puana indi. CAC 40 %0,4 azalarak 7.786,98 puana geriledi. FTSE MIB 30 endeksi ise %1,29 düşüşle 41.954,98 puana geriledi.

FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 9.208,37 puana çıktı. DAX 40 ise %0,13 artışla 23.359,18 puana ulaştı.

Döviz ve enflasyon verileri

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,186 seviyesinde işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı. İngiltere'de ise yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Siyasi ve ticari gelişmeler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

DTÖ'nün yapay zeka öngörüsü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü.