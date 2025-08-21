DOLAR
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Sabit

Avrupa borsaları karışık kapanış yaptı; Stoxx Europe 600 yerinde kapandı. Bazı piyasa endeksleri yükselirken Fransa geriledi. ABD-AB tarife anlaşmasının detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:53
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Gün sonu piyasa verileri

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyir ile tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yerinde seyrederek 559,07 puanda kapandı.

Ülke bazında performanslar ise şöyle gerçekleşti: İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 9.309,2 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 24.293,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 43.013,44 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,44 değer kaybederek 7.938,29 puana indi.

Döviz ve ticaret anlaşması

Avro/dolar paritesi TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,161 seviyesinde işlem gördü.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Anlaşma kapsamında, ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak. AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolar tutarında enerji ürünü alırken, Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolar ek yatırım yapacak.

