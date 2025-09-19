Avrupa Borsaları Lagarde Öncesi Pozitif Seyirde

Piyasa Özeti

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi pozitif bir seyir izliyor.

Endeks Performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 555,4 puandan işlem görürken; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.702 puanda. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 9.229 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 42.474 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 15.269 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.899 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel Görünüm ve Veriler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde azalırken; İngiltere'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Yatırımcı Beklentisi

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.