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Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında genel olarak düşüş yaşanırken, piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:43
Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında negatif seyir sürerken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,4 azalışla 505,27 puan seviyesine geriledi. Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,5 düşüşle 19.891 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,4 kayıpla 8.121 puan seviyesine düştü.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 düşüşle 34.041 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,3 azalışla 7.330 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 kayıpla 11.502 puan seviyelerinden işlem görmektedir.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Bunun yanında, Avrupa'da enflasyonla mücadele konusundaki politikaların nasıl şekilleneceği, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son Ekonomik Bülteni'nde, ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot "Yüzde 7'lik ücret taleplerinin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu değil." açıklamasında bulundu. Bu durum, enflasyonist endişelerin devam ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda, ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyondaki son yükselişin, bir sonraki faiz indiriminin gerçekleşmesinin daha uzun sürebileceği anlamına geldiğini vurguladı.

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