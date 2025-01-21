Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor: İngiltere Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 523,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 20.927 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 8.525 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 36.046 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 11.869 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.715 puan seviyesinden işlem sergiliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir baş gösterirken, ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlar yatırımcıların dikkatini dağıtmayı sürdürüyor. Dün yemin ederek göreve başlayan Trump’ın atmayı planladığı tarife adımlarına yönelik haber akışı, bölgedeki ticaret ve ekonomi çevreleri tarafından yakından izleniyor.

Analistler, resesyon endişelerinin Avrupa genelinde varlığını koruduğunu belirterek, değişebilecek ticari ve ekonomik dengelerin Avrupa Birliği’ni nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlik olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, "Akıl Çağı İçin İşbirliği" temasıyla başladı. Toplantıda, büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı ve sosyal ile ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak. Trump da 23 Ocak’ta zirveye canlı bağlanacak.

Bugün ayrıca Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi takip edilecek.