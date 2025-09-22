Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor — BoE Başkanı Andrew Bailey İzleniyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD tarafındaki gelişmeler ve kıta genelinde süren jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Piyasaların odağında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması bulunuyor.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 düşüşle 553,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,6 azalışla 23.499 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 kayıpla 9.201 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,7 gerilemeyle 42.030 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %1,3 değer kaybıyla 15.123 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,5 düşüşle 7.819 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD etkisi ve H-1B kararı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik olumlu beklentiler ve Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere rağmen, Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor. Bu karar sonrası yatırımcılar temkinli davranarak haftaya karışık bir açılış yaptı.

Jeopolitik riskler ve Fransa'daki belirsizlik

Fransa'daki politik belirsizlik ve kıta genelinde devam eden jeopolitik riskler, Avrupa borsalarında satıcılı bir seyri destekliyor. Yatırımcılar bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Rus uçakları ihlali ve AB yaptırımları

Rus savaş uçaklarının ihlalleri gündemdeki yerini koruyor. Estonya, cuma günü Rus savaş uçaklarının hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal ettiğini duyurarak, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talebinde bulundu. Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı sabah saatlerinde Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kaliningrad bölgesine uçan 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankalarını, kripto işlemlerini ve petrol taşıyan gölge filosunu hedef alan yeni bir yaptırım paketi hazırladığını açıkladı.