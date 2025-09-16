Avrupa Borsaları Negatif: Stoxx Europe 600 ve DAX Düşüşte

Stoxx Europe 600 ve Avrupa endeksleri negatif seyrediyor; Fed kararı ve ABD-Çin görüşmeleri piyasa odağında. İngiltere işsizlik oranı yüzde 4,7.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:40
Avrupa Borsaları Negatif: Stoxx Europe 600 ve DAX Düşüşte

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında bugün negatif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 556,8 puan seviyesinden işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 23.710 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 9.266 puan düzeyinde.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 42.874 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 15.288 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.882 puan seviyesinde seyrediyor.

Piyasaların odağında Fed ve ABD-Çin görüşmeleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı piyasalarda ana gündemi oluşturuyor. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki görüşmeler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, olumlu haber akışına karşın cuma günkü Trump-Şi Cinping görüşmesi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Veri gündemi

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Günün geri kalanında veri gündeminde Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,3760, Avro 48,5690
2
Ulusal Hububat Konseyi'nin Yeni Başkanı Yaşar Serpi Seçildi
3
KİT'lerde Hesap Verebilirlik Artacak: 2026 OVP Yol Haritası
4
Avrupa 2030'a Kadar 178 Gigavat Rüzgar Kuruyor: Toplam 441 GW Hedefi
5
Ukrayna Yeniden İnşa: Türk Şirketlerine 50 Milyar Dolarlık Proje Stoku
6
2026-2028 Yatırım Programı: Türkiye'nin Yeni Öncelikleri
7
Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasını Harekete Geçiriyor: 25 Baz Puan Beklentisi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor