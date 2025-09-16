Avrupa Borsaları Negatif: Stoxx Europe 600 ve DAX Düşüşte

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında bugün negatif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 556,8 puan seviyesinden işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 23.710 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 9.266 puan düzeyinde.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 42.874 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 15.288 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.882 puan seviyesinde seyrediyor.

Piyasaların odağında Fed ve ABD-Çin görüşmeleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı piyasalarda ana gündemi oluşturuyor. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki görüşmeler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, olumlu haber akışına karşın cuma günkü Trump-Şi Cinping görüşmesi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Veri gündemi

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Günün geri kalanında veri gündeminde Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.