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Avrupa Borsaları Noel Tatili Sonrası Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrası ilk işlem gününde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:49
Avrupa Borsaları Noel Tatili Sonrası Yükselişle Kapatıldı

Avrupa Borsaları Yükseliş Trendini Sürdürdü

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrası ilk işlem gününü düşük işlem hacmiyle ve yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artarak 507,18 puana ulaştı. Bu dönem içerisinde sağlık sektörü hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı.

Ülke Bazında Performans

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artış göstererek 8.149,78 puana, Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 0,68'lik değer kazanım ile 19.094,32 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 7.355,37, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,25 artışla 34.160,97 puana ulaştı.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,042 seviyesinden işlem gördü. Avrupa’da Noel tatili sonrası işlem hacimlerinin zayıf olması dikkat çekti.

DAX 40 Endeksi Rekor Sonrası Düşüşte

Öte yandan Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, DAX 40 endeksi, aralık ortasında 20 bin 500 puanın üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından bir düzeltme sürecine girdi. Analistler, DAX 40 için 2024 yılı için yüzde 19 oranında artış beklentisinde.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına, ocakta göreve başlayacak Donald Trump'ın ekonomi politikasına ve Çin'deki ekonomik toparlanmaya dair belirsizliklerin küresel pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Şirket Hisselerinde Hareketlilik

Şirket hisseleri arasında dikkat çeken bir durum ise, Alman yemek dağıtım hizmeti sağlayıcısı Delivery Hero hisselerinin, Tayvan Adil Ticaret Komisyonu’nun (FTC), rekabete aykırılık endişeleri nedeniyle şirketin Foodpanda'daki hisselerini Uber Technologies'e 950 milyon dolara satma planını durdurması sonrası yüzde 5,4 düşüş yaşaması oldu.

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