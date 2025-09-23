Avrupa Borsaları Nvidia-OpenAI 100 Milyar Dolar Haberiyle Pozitif Seyirde

Nvidia'nın OpenAI'ye 100 milyar dolar yatırım açıklaması sonrası New York'taki yükseliş Avrupa borsalarına taşındı; gözler Powell ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinde.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:45
Avrupa Borsaları Nvidia-OpenAI 100 Milyar Dolar Haberiyle Pozitif Seyirde

Avrupa borsalarında pozitif seyir: Nvidia-OpenAI haberi etkisi

Avrupa borsaları, Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmasının ardından yükseliş eğilimi gösteriyor. New York borsasındaki pozitif görünüm, Avrupa piyasalarına da yansıdı.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 554 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.604 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.327 puandan seyrediyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 42.444 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 15.138 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.867 puan seviyesinde bulunuyor.

Gözler Powell ve PMI verilerinde

Dünkü Nvidia-OpenAI açıklamasının ardından Avrupa borsalarındaki olumlu hava devam ederken, piyasa katılımcılarının odağı bugün yapılacak açıklamalarda. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalar yakından izleniyor.

Analistler, bugün Powell'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

