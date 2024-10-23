Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Yeni işlem gününe pozitif bir atmosferle başlayan Avrupa borsaları, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 521,6 puana ulaştı.

Piyasa Verileri

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,1 artarak 19.447 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi de %0,1 primle 8.317 puana yükseldi. Diğer Avrupa ülkeleri ise şu şekilde işlem görüyor:

İtalya MIB 30 endeksi: %0,2 artış ile 34.810 puan

%0,2 artış ile 34.810 puan Fransa CAC 40 endeksi: %0,1 değer artışı ile 7.543 puan

%0,1 değer artışı ile 7.543 puan İspanya IBEX 35 endeksi: %0,2 kazançla 11.850 puan

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, özellikle ABD'nin bilanço sezonundaki şirket karlılıkları, beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar vermesine rağmen, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım hâkim. Bu durum, karışık bir piyasa seyri yaratıyor.

Parasal Politikada Önemli Gelişmeler

Dün Avrupa borsalarında genel olarak negatifi bir hava vardı. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayına ait Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini 2023 için %0,9'dan %0,8'e ve 2025 için %1,5'ten %1,2'ye çekti.

Almanya ve Fransa Ekonomisindeki Gelişmeler

Özellikle Almanya için bu yıl büyüme tahmini %0,2'den %0'a düşerken, gelecek yıl için %1,3'ten %0,8'e revize edildi. Fransa'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise %0,9'dan %1,1'e çıkarıldı.

Yatırımcıların Takip Edeceği Veriler

Analistler, Avro Bölgesi'nde resesyon işaretlerinin sürdüğünü dile getiriyor. Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ise mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bej kitap raporu takip edilecek.