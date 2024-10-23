DOLAR
34,25 0,01%
EURO
36,99 0,05%
ALTIN
3.036,35 -0,4%
BITCOIN
2.279.376,6 1,48%

Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Avrupa borsaları yeni güne yükselişle başladı. Yatırımcılar, önemli verileri ve açıklamaları dikkatle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:29
Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Yeni işlem gününe pozitif bir atmosferle başlayan Avrupa borsaları, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 521,6 puana ulaştı.

Piyasa Verileri

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,1 artarak 19.447 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi de %0,1 primle 8.317 puana yükseldi. Diğer Avrupa ülkeleri ise şu şekilde işlem görüyor:

  • İtalya MIB 30 endeksi: %0,2 artış ile 34.810 puan
  • Fransa CAC 40 endeksi: %0,1 değer artışı ile 7.543 puan
  • İspanya IBEX 35 endeksi: %0,2 kazançla 11.850 puan

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, özellikle ABD'nin bilanço sezonundaki şirket karlılıkları, beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar vermesine rağmen, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım hâkim. Bu durum, karışık bir piyasa seyri yaratıyor.

Parasal Politikada Önemli Gelişmeler

Dün Avrupa borsalarında genel olarak negatifi bir hava vardı. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayına ait Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini 2023 için %0,9'dan %0,8'e ve 2025 için %1,5'ten %1,2'ye çekti.

Almanya ve Fransa Ekonomisindeki Gelişmeler

Özellikle Almanya için bu yıl büyüme tahmini %0,2'den %0'a düşerken, gelecek yıl için %1,3'ten %0,8'e revize edildi. Fransa'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise %0,9'dan %1,1'e çıkarıldı.

Yatırımcıların Takip Edeceği Veriler

Analistler, Avro Bölgesi'nde resesyon işaretlerinin sürdüğünü dile getiriyor. Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ise mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bej kitap raporu takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor!
2
Putin BRICS Zirvesi'nde Finansal İşbirliği Vurgusu Yaptı
3
ASELSAN'ın Yeni Dron Avcıları SAHA EXPO'da Tanıtıldı
4
Avrupa Borsaları Pozitif Başladı
5
Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yükseldi
6
İTO Başkanı Avdagiç'ten Vize Sorununa Sert Tepki
7
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı