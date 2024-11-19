Avrupa Borsaları Rusya-Ukrayna Geriliminde Düşüşle Kapandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kaybıyla 500,6 puana geriledi.

Ülke Borsa Endeksleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 8.099,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 7.229,64 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 19.060,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalışla 33.324,73 puana indi.

Avro/Dolar Paritesi ve Sektörel Gelişmeler

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,11 düşerek 1,059 seviyesinde bulunuyor. Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık sektörü hisseleri yüzde 1,4, seyahat sektörü hisseleri de yüzde 1 geriledi.

Rusya-Ukrayna Geriliminde Yeni Gelişmeler

Avrupa piyasaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimi olumsuz karşıladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 1000 gün geçerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Tüketici Fiyat Endeksi Yükseldi

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.