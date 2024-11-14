Avrupa Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Yükselişe Geçti

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, Avro bölgesinde üçüncü çeyrek ekonomik büyümesinin yüzde 0,4 olarak açıklanmasının ve büyük şirketlerin finansal sonuçlarının olumlu gelmesinin ardından yükseliş gösterdi. Haftanın dördüncü işlem gününde teknoloji şirketleri öncülüğünde yapılan alışlar, borsaların genelinde güçlü bir performans sağladı.

Stoxx Europe 600 Endeksi Artış Gösterdi

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 artışla 507,03 puana ulaştı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ise ortalama yüzde 3,09 yükseliş kaydederek çeşitli sektörlerde hisse senetlerine destek sağladı. Telekom şirketleri de ortalama yüzde 1,68 değer kazandı.

Ülkelerin Borsa Endekslerindeki Gelişmeler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 8.071,19 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,37 değer kazanarak 19.263,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 7.311,8 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,93 artışla 34.358,16 puana ulaştı.

Avro/Dolar Paritesi ve Şirket Performansları

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.45 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybederek 1,055 seviyesinden işlem gördü. Avro bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme göstermeyi başardı.

Bununla birlikte, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, satışlarının neredeyse iki kat artarak 2030 yılına kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye yükselebileceğini açıkladı. Bu haberle birlikte ASML hisseleri yüzde 7’den fazla bir artış gösterdi. Ayrıca, Siemens AG de 9 milyar avro ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını açıklayarak hisselerini yüzde 4,5’ten fazla artırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.