Avrupa Borsaları Trump'ın Tarife Tehditleri ve Cook Kararıyla Negatif Seyretti

Trump'ın tarife tehditleri ve Fed üyesi Lisa Cook'un görevden alınması sonrası Avrupa borsaları negatif açıldı; büyük endekslerde düşüş gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:35
Avrupa Borsaları Trump'ın Tarife Tehditleri ve Cook Kararıyla Negatif Seyretti

Avrupa Borsaları Trump Hamleleriyla Negatif Seyrediyor

Piyasa Özeti

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasının ardından negatif seyrediyor.

Endekslerdeki Hareket

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 553,40 puan seviyesinden işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.043 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 9.250 puan seviyesinde.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 42.681 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 15.115 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 7.681 puan seviyesinde seyrediyor.

Gelişmelerin Piyasalara Etkisi

Küresel piyasalarda negatif seyir, Trump'ın açıklamalarının ardından risk algısının yeniden artmasıyla şekillendi. Trump, sosyal medya hesabından, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürerek görevden alındığını duyurdu.

Ayrıca Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin bu vergileri kaldırmamaları halinde ek tarifeler getireceğini ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ve çip ihracatına kısıtlamalar uygulayacağını belirterek yeni tarife tehditlerinde bulundu. Bu gelişmeler, özellikle imalat sanayisindeki zayıflama nedeniyle büyüme açısından giderek kırılgan hale gelen Avro Bölgesini ticari riskler karşısında öne çıkarıyor.

Jeopolitik Notlar ve İzlenecek Veriler

Jeopolitik cephede Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, anlaşma olmazsa o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

