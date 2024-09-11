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Avrupa Borsaları Yön Arayışında Karışık Seyirle Kapandı

ABD enflasyon verileri Avrupa borsalarında belirsizlik yarattı; yatırımcılar, Fed'in alacağı faiz kararlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:03
Avrupa Borsaları Yön Arayışında Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Son gelişmelere göre Avrupa borsaları, ABD'nin ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından karışık bir seyirle günü kapattı. Verilerin, ABD'de önemli bir faiz artışı olasılığını azalttığı belirtiliyor.

Faiz Beklentileri ve Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın alacağı karar öncesinde Avrupa borsalarında belirsizlik hâkim. ABD'de açıklanan enflasyon verilerine bağlı olarak, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararları merakla bekliyor. Küresel Piyasalarda Risk İştahı Azaldı

Bugün Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, bu indirimlerin büyük olmayacağına dair tahminler global piyasalardaki risk iştahını düşürdü.

Endeksler ve Hisse Senetleri

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,01 artarak 508,02 puana ulaştı. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründeki hisseler ortalama %0,4 düşerken, teknoloji sektörü hisseleri ise %1,3 değer kazandı.

Almanya DAX 40 endeksi %0,35 artışla 18.330,27 puana yükseldi. İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,15 gerileyerek 8.103,94 puana, Fransa’nın CAC 40 endeksi ise %0,14 kayıpla 7.396,83 puana düştü.

Önemli Şirket Gelişmeleri

Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının %9 hissesini satın aldığını duyurdu ve hisseleri %16,55 artışla günü kapattı. UniCredit hisseleri ise sadece %0,22 yükseldi. İtalya'dan gelen açıklamalara göre, Commerzbank’ın %9,9'unun üzerindeki hisselerin devralınması için gerekli izinlerin alınacağı belirtildi. Bu gelişme, Commerzbank'ın piyasa değerini %16,6 artırarak yaklaşık 17,5 milyar Euro'ya çıkardı.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık %0,2, yıllık ise %2,5 artış gösterdi. Bu rakamlar, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Analistler, ECB ve Fed'in planladıkları faiz indirimlerine rağmen yatırımcıların bu gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve ABD'deki tüketici fiyatlarının durumu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtiyorlar.

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