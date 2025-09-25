Avrupa borsaları yön belirsizliğiyle düşüşte — Stoxx Europe 600 %0,66 geriledi

Avrupa borsaları, yön arayışının sürdüğü ortamda haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle kapattı; işlem hacmi düşük kaldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:48
Avrupa borsaları yön arayışında düşüşle kapandı

Piyasa kapanış notları ve değerlendirme

Avrupa borsaları, yön arayışının devam etmesiyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 değer kaybıyla 550,22 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 9.213,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 42.242,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 düşerek 7.795,42 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 23.534,83 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 1,168 oldu.

Analistler, yatırımcıların pay piyasalarında yön arayışı nedeniyle beklemede kaldıklarını ve bunun sonucunda işlem hacminin oldukça düşük seyrettiğini belirtiyor.

