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Avrupa Borsaları Yükseliş Eğiliminde

Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, endeksler olumlu bir performans gösteriyor. Küresel enflasyon ve resesyon endişeleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:47
Avrupa Borsaları Yükseliş Eğiliminde

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Yükseliş Sergiliyor

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hâkim. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,6 artışla 519,52 puana yükseldi.

Ayrıntılı Endeks Değerleri

  • Almanya DAX 40 endeksi: %0,6 artış, 18.947 puan
  • İngiltere FTSE 100 endeksi: %0,3 değer kazancı, 8.285 puan
  • İtalya MIB 30 endeksi: %0,5 prim, 33.831 puan
  • Fransa CAC 40 endeksi: %1,1 artış, 7.587 puan
  • İspanya IBEX 35 endeksi: %0,3 kazanç, 11.825 puan

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak adımlar konusunda belirsizlikler sürüyor. Bununla birlikte, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Avro Bölgesi'nde Enflasyon ve Resesyon Endişeleri

Avro Bölgesi genelinde enflasyon kaygıları, resesyon endişelerine dönüşmüş durumda. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlarla ilgili belirsizlikler devam ediyor.

  • Almanya'da Ağustos'ta 42,4 olan imalat sanayi PMI, Eylülde 40,3'e düştü.
  • Hizmet sektörü PMI ise 51,2'den 50,6'ya geriledi.
  • Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, Ağustos'taki 45,8 seviyesinden Eylülde 44,8'e düşerken, hizmet sektörü PMI 52,9'dan 50,5'e geriledi.
  • İngiltere'de ise imalat sanayi PMI, Eylül ayında 52,5'ten 51,5'e düştü.

Uzman Görüşleri

Analistler, açıklanan PMI verilerinin imalat sanayisinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesine rağmen hizmet sektörünün hala güçlü kaldığını belirtiyor. Bu durumun ECB'yi büyük ölçüde faiz indirimlerine yönlendirebileceği ifade ediliyor.

Gözlemlenecek Veriler

Bugünün ilerleyen saatlerinde, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

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