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Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı: Yatırımcılar Gözlerini Fed'e Dikti

Avrupa borsaları, Fed’in faiz kararları öncesi pozitif bir seyir izleyerek yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:28
Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı: Yatırımcılar Gözlerini Fed'e Dikti

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 20.376 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.208 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 34.342 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.380 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 11.595 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa borsaları sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında Almanya'da hükümetin düşmesiyle birlikte yeni bir seçim dönemine girmesi, siyasal belirsizliklerin arttığını gösteriyor. Bugün ayrıca Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda.

Analistler, Almanya'da yatırımcı güveninin ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini belirtiyor.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın para politikası kararları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmekte. Toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin de takip edileceğini ifade etti.

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