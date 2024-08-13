Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Avrupa borsaları, günü genel anlamda yükselişle kapatarak yatırımcıları sevindiriyor. Kapanışta, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,52 oranında artış göstererek 501,66 puana ulaştı.

Önemli Endekslerdeki Değişimler

Almanya'daki DAX 40 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak 17.812,05 puana, Fransa'daki CAC 40 endeksi ise yüzde 0,35 artışla 7.275,87 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,3'lük bir artışla 8.235,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24'lük bir artışla 32.006,45 puana çıktı.

Parite ve Ekonomik Veriler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla 0,26 artışla 1,096 seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca, İngiltere'deki işsizlik oranı nisan-haziran döneminde beklenmedik bir düşüşle yüzde 4,2 seviyesine geriledi. Analistler bu dönemde işsizlik oranının yüzde 4,4’ten %4,5’e yükseleceğini öngörüyordu.

Avro Bölgesi Ekonomi Verileri

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, ağustosta ekonomik belirsizlikler sebebiyle önemli ölçüde düşüş gösterdi. Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan verilere göre, ZEW Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda 43,7 puandan ağustosta 17,9 puana gerileyerek, bir önceki aya göre 25,8 puanlık bir azalma yaşadı. Almanya'da ise bu endeks, temmuzda 41,8 puandan ağustosta 19,2 puana düştü, böylece 22,6 puanlık bir kayıp yaşadı.

Amerika’yı Bekleyen Veriler

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi ise temmuz ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,2'lik artışlar göstererek, piyasa beklentilerinin altında kaldı.