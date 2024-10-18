DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanırken, İngiltere Düşüşte

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseliş gösterdi. Veriler yatırımcıların beklentilerini şekillendirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanırken, İngiltere Düşüşte

Avrupa Borsalarında Genel Gelişmeler

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, İngiltere dışındaki ülkelerde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi, kapanışta yüzde 0,21 artışla 524,99 puana ulaştı.

Ülke Spesifik Performanslar

Almanya'nın DAX 40 endeksi, yüzde 0,38 artarak 19.657,37 puan oldu. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise yüzde 0,39 yükselerek 7.613,05 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,47 değer kazanarak 35.204,26 puanla işlem gördü.

Buna karşın, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 8.358,25 puana düştü.

Parite ve Ekonomik Veriler

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 20.18 itibarıyla yüzde 0,296 artış göstererek 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Son günlerde yatırımcıların odak noktası, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarıydı. İngiltere'den gelen verilere göre, perakende satışların Eylül ayında %0,3 artış göstermesi, beklentilerin üzerinde bir sonuç oldu.

ECB'nin Enflasyon Tahminleri

Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi de %0,1 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamalarına göre, 2024 son çeyrek için yapılan tahminlerde Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon %2,4 olarak beklendi. 2025 ve 2026 yılları içinse enflasyon beklentisi %1,9 düzeyinde kaldı.

ECB, dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak bu yılki üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi
2
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanırken, İngiltere Düşüşte
3
Kanada'da Tütün Şirketlerine 23,6 Milyar Dolarlık Uzlaşma Teklifi
4
Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı
5
Bakan Yumaklı'dan Üreticilere Destek Ödemesi
6
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş
7
Dünya Helal Zirvesi 2024: İstanbul'da Küresel Buluşma

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor