Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanırken, İngiltere Düşüşte

Avrupa Borsalarında Genel Gelişmeler

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, İngiltere dışındaki ülkelerde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi, kapanışta yüzde 0,21 artışla 524,99 puana ulaştı.

Ülke Spesifik Performanslar

Almanya'nın DAX 40 endeksi, yüzde 0,38 artarak 19.657,37 puan oldu. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise yüzde 0,39 yükselerek 7.613,05 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,47 değer kazanarak 35.204,26 puanla işlem gördü.

Buna karşın, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 8.358,25 puana düştü.

Parite ve Ekonomik Veriler

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 20.18 itibarıyla yüzde 0,296 artış göstererek 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Son günlerde yatırımcıların odak noktası, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarıydı. İngiltere'den gelen verilere göre, perakende satışların Eylül ayında %0,3 artış göstermesi, beklentilerin üzerinde bir sonuç oldu.

ECB'nin Enflasyon Tahminleri

Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi de %0,1 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamalarına göre, 2024 son çeyrek için yapılan tahminlerde Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon %2,4 olarak beklendi. 2025 ve 2026 yılları içinse enflasyon beklentisi %1,9 düzeyinde kaldı.

ECB, dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak bu yılki üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.