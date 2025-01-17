Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı: Rekor Artışlar Görüldü

Avrupa Borsalarında Yükseliş Hüküm Sürdü
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 değer kazanarak 523,62 puana çıktı. Madencilik sektörü hisselerinin yüzde 2 oranında yükselişiyle piyasalar hareketlendi.
İngiltere'de Rekor Seviyeler
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 artış göstererek 8.505,22 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98'lik bir artışla 7.709,75 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 20.903,39 puana yükseldi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artışla 36.267,63 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,146 düşüşle 1,028 seviyesinde bulunuyor.
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir
Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump ve ekonomi üzerindeki olası politikalarının etkilerine ilişkin soru işaretleri sürerken, enflasyon verilerinden gelen olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında bazı kar satışları gözlemleniyor.
Perakende Satışlar ve Tüketici Fiyat Endeksi Verileri
Avrupa'da, bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre, perakende satışları aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin altında kaldı. Avro Bölgesi'nde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e yükseldi.