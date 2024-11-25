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Avrupa Borsaları Yükselişte: Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında olumlu bir atmosfer hakim. Yükselişlerin sebepleri arasında jeopolitik gelişmeler ve piyasa beklentileri var.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:43
Avrupa Borsaları Yükselişte: Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,3 yükselişle 509,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,5 artışla 19.405 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 değer kazanarak 8.290 puan seviyesinde işlem görüyor.

Ülkeler Bazında Performans

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 33.487 puan düzeyinde, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,5 kazançla 7.291 puan seviyesini geçerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,4 yükselişle 11.697 puan seviyesinde işlem görmekte.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasa Beklentileri ve Ekonomik Veriler

Avrupa borsalarında ise Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verme olasılığına dair beklentilerle pozitif bir seyir gözlemleniyor. Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da gerçekleşen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösteriyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri ise gelecek dönem faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipuçları arıyor. ECB Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Fed’den bağımsız olarak faiz oranlarını düşüreceğini belirtti. Villeroy, fiyatların ortalama olarak ücretlerden daha yavaş artığını ifade ederek, bu durumun faiz oranlarının düşürülmesine zemin hazırladığını vurguladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de zayıf PMI verilerinin Almanya ekonomisinin zayıflığını doğruladığını dile getirerek, ECB'nin 12 Aralık'taki politika toplantısından önce açıklayacak ekonomik verilerin projeksiyon kararlarında kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler ışığında ECB'nin aralık ayı toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği tahminleri gün yüzüne çıkıyor.

Bugün, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verileri izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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