Avrupa Borsaları Yükselişte: Stoxx Europe 600'de %0,6 Artış

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Son gelen verilere göre, Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,6'lık bir artışla 507,7 puan seviyesine ulaşırken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,8 değer kazanarak 19.404 puan olarak işlem görüyor.

İngiltere ve Güney Avrupa Borsaları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, %0,3'lük artışla 8.296 puan seviyesine yükseldi. İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,5 artışla 33.275 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,7 kazançla 7.189 puan ve İspanya'daki IBEX 35 endeksi ise %0,4'lük bir yükselişle 11.636 puan seviyesinden işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik koruyucu önlemler alacağına dair haber akışının etkileri sürerken, dün açıklanan makroekonomik veriler de piyasa yönünü belirlemeye devam ediyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine rağmen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın olumlu açıklamaları Avrupa borsalarının yükselişini destekliyor.

ECB'den Uyarılar ve Cezalar

Lagarde, Avrupa'nın siyasi liderlerine Trump ile işbirliği yapma ve ABD'de üretilen ürünleri satın alma çağrısında bulunarak, sert bir ticaret savaşının küresel büyümeyi baltalama riski taşıdığı konusunda uyardı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği'nin misillemeden ziyade müzakereler yoluyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

ECB üyesi Isabel Schnabel, bankanın faiz oranlarını çok fazla düşürmemesi gerektiği konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Schnabel, enflasyon görünümüne ilişkin verilerin olumlu kalması durumunda, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerleyebileceklerini ifade etti.

Fransa'da Bütçe Tasarısı Tartışmaları

Diğer yandan, Fransa'da 2025 bütçe tasarısı konusundaki uzlaşı sağlanamaması, hükümetin düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu durumun gerçekleşmesi halinde finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanabileceğini açıkladı.

Gelecek Veriler Takip Edilecek

Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verileri dikkatle izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.