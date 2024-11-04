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Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Haftanın ilk gününde Avrupa borsaları pozitif bir başlangıç yaptı. Öne çıkan veriler ve beklentiler incelendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:39
Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir görünüm sergilendi. Açılış itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,3 artış gösterdi ve 510,3 puana ulaştı.

Ülkelerin Endeks Değerleri

Almanya'daki DAX 40 endeksi yatay bir seyir izleyerek 19.219 puanda işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 artışla 8.214 puanı buldu.

İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,1 değer kazanarak 34.695 puana çıkarken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,2 artışla 7.420 puandan işlem görmeye başladı. İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,2 yükselerek 11.862 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Gözler Önemli Kararlarda

Küresel piyasalarda hafta pozitif bir şekilde başlarken dikkatler, ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak faiz indirimine dair belirsizlikler devam ediyor.

Özellikle açıklanan makroekonomik veriler, ECB'nin Aralık toplantısında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimine gitme ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının da piyasa gündeminde önemli bir yer tutacağı tahmin ediliyor. Banka'nın %0,25 oranında bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün ayrıca, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile birlikte Avro Bölgesi ve Almanya'daki Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri dikkatle takip edilecek.

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